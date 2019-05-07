Против амурской больницы, где дети массово заразились гепатитом С, подано 30 исков

30 семей, чьи дети заразились , подали иски о возмещении моральной компенсации против Амурской областной детской клинической больницы в Благовещенске, сообщает «Коммерсант».

6 мая в городском суде Благовещенска состоялось заседание по первому иску — рассматривалось заявление матери двухлетней девочки, которая проходила лечение в больнице с октября 2017 года по март 2018 года. Через несколько месяцев после поступления в учреждение у пациентки диагностировали гепатит С. Мать девочки оценила моральный вред в десять миллионов рублей.

О массовом заражении гепатитом С пациентов онкологического отделения больницы Благовещенска стало известно в декабре 2018 года. По данным «Коммерсанта», всего известно о 150 заразившихся детях. Эксперты считают, что источником заражения был один пациент. Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил в больнице.