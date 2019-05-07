На спикера Рады завели уголовное дело из-за видео в бассейне в Катаре

Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудило уголовное дело по факту возможного нецелевого использования бюджетных средств спикером Верховной Рады Андреем Парубием. Об этом сообщают «Украинские новости».

Поводом к досудебному расследованию послужило видео, на котором депутат запечатлен в бассейне пятизвездочного отеля Intercontinental Doha в Катаре. Это произошло в начале апреля, когда Парубий принимал участие в работе 140-й Ассамблеи Межпарламентского Союза в столице Катара Дохе. Поездка парламентария была оплачена из бюджета Украины.

Уголовное дело расследуется по статьям «злоупотребление властью или служебным положением» (ч.1 ст. 364 УК Украины) и «нарушение законодательства о бюджетной системе» (ч.1 ст. 210 УК Украины).