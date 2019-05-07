Московские школьники в честь 9 мая возложили цветы к памятнику Тухачевскому. Учителя объяснили это близостью памятника к школе

Ученики пятого класса московской школы № 138 района Хорошево-Мневники провели памятную акцию, возложив цветы к памятнику маршалу СССР Михаилу Тухачевскому. Отчет о мероприятии был опубликован в фейсбуке с хештегами #9мая, #Победа и #мыпомним.

Когда пользователи в комментариях стали возмущаться, что Тухачевский не принимал участия в Великой Отечественной войне, так как был расстрелян еще в 1937 году, хештеги убрали.

Как заявило радиостанции «Говорит Москва» руководство школы, пятиклассники возложили цветы к памятнику, поскольку он территориально ближе всего находится к учебному заведению.

«Давайте расценивать это как дань уважения военачальнику. Произошла некорректная формулировка со стороны классного руководителя. Дети, живущие в этом микрорайоне, обязаны знать людей, в честь которых названа улица и установлен памятник, это самое главное, однозначно», — сказал представитель школы.

В фейсбуке учителя также попытались оправдаться: «В эти дни мы говорим не только о подвиге советских солдат в годы ВОВ, мы вспоминаем о героях всех военных действий, погибших во имя Отечества, мы говорим с нашими детьми о людях, отдавших свою жизнь во имя спасения своей страны… В дни памяти войны прекрасная идея вспомнить всех героев, чье мужество и любовь к Родине служат примером нашим детям».