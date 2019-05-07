Полиция занялась поиском фанатов, вывесивших на матче ЦСКА баннер о Fan ID

Полиция Москвы ведет поиск болельщиков, которые вывесили «несанкционированный баннер» на футбольном матче между ЦСКА и «Динамо» на «ВЭБ-Арене». Об этом во вторник заявил директор по безопасности и работе с болельщиками Российской премьер-лиги Александр Мейтин.

5 мая во время второго тайма матча на трибуне фанатов ЦСКА появился баннер с надписью «6 млрд рублей — внедрение или годовая пенсия для 35 714 человек, 4 новых роддома, 7 новых школ, 1 современная онкобольница или 31 новый детский сад». Акцию поддержали многие болельщики.

Мейтин отметил, что ЦСКА понесет наказание в виде штрафа за акцию болельщиков. «Конечно, такое нельзя допускать», — заявил он.