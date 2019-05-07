«Ливерпуль» разгромил «Барселону» со счетом 4:0 и вышел в финал Лиги чемпионов

Английский «Ливерпуль» обыграл «Барселону» со счетом 4:0 в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов и вышел в финал турнира.

Первый гол в ворота каталонцев на седьмой минуте забил Дивок Ориги. На 54-й и 56-й минутах дубль оформил Джорджиньо Вейналдум. На 79-й минуте Ориги забил свой второй мяч.

Первая встреча «Ливерпуля» и «Барселоны» завершилась со счетом 3:0 в пользу каталонского клуба.

Соперник «Ливерпуля» в финале Лиги чемпионов определится 8 мая по итогам ответного матча между «Аяксом» и «Тоттенхэмом». В первом матче «Аякс» победил со счетом 1:0.