Задержан последний из девяти участников побега из изолятора в Туве

В Туве задержан последний из девяти заключенных, совершивших побег из изолятора временного содержания.

Мужчина 1987 года, ранее осужденный за разбой, был обнаружен в селе Кызыл-Мажалык и доставлен в полицию, сообщили в МВД.

Девять заключенных сбежали из изолятора «Барун-Хемчикский» 14 апреля, напав на охранника. Первых шестерых беглецов нашли уже спустя сутки после побега. Еще через неделю был задержан седьмой сбежавший заключенный, а 24 апреля — восьмой.

По факту ЧП были возбуждены уголовные дела о применении насилия в отношении полицейского и о побеге. Кроме того, против начальника изолятора возбудили дело о халатности.