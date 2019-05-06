В Пензе в школах запретили носить хиджабы по требованию прокуратуры

В Пензе 20 школ изменили положения о школьной форме, добавив туда запрет ученикам на ношение религиозной одежды, в том числе хиджабов. Изменения в уставы были внесены после представления прокуратуры.

Ведомство подчеркнуло, что действующее законодательство закрепляет принцип светского образования и «не предусматривает возможность реализовывать право исповедовать религию» в образовательных учреждениях. В прокуратуре отметили, что 12 человек были привлечены к дисциплинарной ответственности.

Пресс-релиз, размещенный на сайте прокуратуры Пензенской области, через несколько часов был удален. На сайте Генпрокуратуры новость все еще доступна.

В 2013 году запрет на ношение хиджабов был введен в школах Ставропольского края, в 2014 году — в Мордовии. Оба раза Верховный суд признавал эти запреты законными.