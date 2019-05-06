В Мексике при крушении частного самолета погибли 14 человек

В Мексике при крушении частного самолета Bombardier погибли 14 человек — 11 пассажиров и три члена экипажа, сообщает Reuters.

Самолет возвращался в Монтеррей из Лас-Вегаса, куда его пассажиры летали на боксерский матч за звание чемпиона мира между мексиканцем Саулем Альваресом и американцем Даниэлем Джейкобсом.

Обломки были найдены в пустынной местности примерно в 200 километрах от мексиканского города Монклова. Причины крушения самолета пока неясны.