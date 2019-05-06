В Госдуму внесли законопроект о погашении части ипотеки за рождение третьего ребенка

Председатель Госдумы Вячеслав Володин и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко внесли в парламент законопроект о выплате 450 тысяч рублей многодетным семьям, где родился третий или последующие дети.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Володина, многодетные семьи смогут направить полученную компенсацию на погашение своего ипотечного кредита.

В феврале 2019 года президент РФ Владимир Путин предложил выплачивать многодетным семьям по 450 тысяч рублей для погашения ипотечного кредита. Путин предлагал, чтобы это правило распространялось на тех, у кого родился третий ребенок после 1 января 2019 года.

Разработкой законопроекта по поручению президента занималось правительство РФ. Согласно поручению Путина, документ должен был быть готов к 25 марта.