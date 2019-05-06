СК завел дело на журналистку, которую обвинила в шантаже мэр Якутска

В отношении якутской журналистки Виктории Габышевой, которую глава города Сардана Авксентьева обвинила в шантаже, возбуждено уголовное дело по статье о вымогательстве, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей следственного управления СК по республике.

Собеседники агентства рассказали, что уголовное дело расследуется с конца апреля, не став уточнять других подробностей. В частности, не указывается, избрана ли журналистке какая-либо мера пресечения.

Габышева рассказала изданию «Вести Якутии», что следователь сообщил ей о возбуждении уголовного дела лишь после того, как новость об этом распространили СМИ.

Мэр Якутска Сардана Авксентьева обратилась в правоохранительные органы с заявлением о шантаже со стороны местной журналистки в конце марта. Как сообщала тогда Авксентьева, журналистка потребовала от мэрии отозвать иск к одной из работающих в городе компаний-застройщиков, пригрозив в противном случае распространить некие порочащие мэра сведения.

Виктория Габышева, в свою очередь в интервью SakhaDay рассказала, что действительно обсуждала с мэром проект покупки дома для многодетной семьи. По словам Габышевой, предыдущая городская администрация согласовала условия выкупа дома, однако после того, как пост мэра заняла Авксентьева, проект было решено существенно изменить, из-за чего пострадал застройщик, за которого, утверждает журналистка, она решила без его ведома заступиться. Попытку шантажа Габышева отрицает.