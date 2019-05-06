Сбербанк получил патент на умный холодильник

зарегистрировал и опубликовал патент Сбербанка на интеллектуальный холодильник, сообщают «Ведомости».

Умный холодильник Сбербанка имеет камеры, которые фотографируют продукты и при помощи компьютерного зрения устанавливают названия товаров. Также есть датчики веса, определяющие вес полок и продуктов. Кроме того, могут стоять датчики газа для определения испорченных продуктов.

Холодильник связывается с другими устройствами по Wi-Fi или сотовой связи. Пользователь может получить необходимые сведения через мобильное приложение или web-интерфейс.

Сбербанк зарегистрировал патент не на изобретение, а на , сообщил представитель юридической фирмы CMS Константин Бочкарев. Такой патент действует 10 лет (на изобретение — 20 лет), но позволяет запретить ввоз, продажу и производство в России холодильников с такими же техническими характеристиками.

Официально в Сбербанке не комментировали получение патента.

В России холодильники с функцией управления со смартфона предлагают компании LG, Samsung, Liebherr, Bosch и другие.