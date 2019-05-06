Найдены «черные ящики» сгоревшего в Шереметьево Superjet

На месте аварийной посадки пассажирского Sukhoi Superjet 100 в московском аэропорту Шереметьево обнаружены оба бортовых самописца, сообщает РБК со ссылкой на МЧС.

Источник «Интерфакса» называет состояние «черных ящиков» приемлемым для расшифровки. Самописцы переданы специалистам Межгосударственного авиационного комитета.

В результате аварийной посадки и пожара на борту самолета погиб 41 человек. Лайнер компании «Аэрофлот» вылетел вечером 5 мая из Москвы в Мурманск, но вскоре вернулся обратно в аэропорт, предположительно, из-за удара молнии. При посадке самолет загорелся. Всего на борту лайнера находились 78 человек.