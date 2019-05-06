Morgan Stanley свернет банковскую деятельность в России

Банк Morgan Stanley в первом квартале 2020 года подаст в ЦБ РФ заявление о прекращении банковской деятельности своего российского подразделения. Об этом сообщается в его годовом отчете.

Помимо этого, Morgan Stanley откажется от брокерской и депозитарной лицензии. Компания сохранит в России лишь бизнес по оказанию консалтинговых услуг, не требующий лицензирования.

Morgan Stanley — один из крупнейших финансовых конгломератов в мире. Его суммарные активы превышают 850 миллиардов долларов.

В последние годы из России ушли несколько крупных иностранных банков: в 2015 году прекратил работу Royal Bank of Scotland, в 2016 году — Barclays; Deutsche Bank и Credit Suisse значительно сократили свой бизнес.