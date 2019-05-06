МАК скопировал данные с «черных ящиков» самолета SSJ 100. Один из самописцев оказался сильно поврежден

Вся полетная информация с бортового и параметрического самописцев самолета SSJ 100 авиакомпании «Аэрофлот», потерпевшего в Шереметьево, скопирована и подготовлена к расшифровке. Об этом заявили в Межгосударственном авиационном комитете.

В МАК отметили, что звуковой самописец находился в удовлетворительном состоянии, а параметрический был сильно поврежден из-за воздействия высокой температуры.

Предварительные выводы МАК предоставит в течение 30 дней.