Корабль Cargo Dragon пристыковался к МКС

Космический корабль Cargo Dragon успешно пристыковался к Международной космической станции.

Захват корабля с помощью специальной руки-манипулятора провели канадец Давид Сен-Жак и американец Ник Хей, находящиеся на МКС. Дальнейшие манипуляции с кораблем осуществлялись по командам с Земли.

Захват и стыковку Cargo Dragon с МКС в прямом эфире транслировались на сайте NASA.

Cargo Dragon доставил на МКС около двух с половиной тонн груза, в том числе продовольствие для экипажа.

Для Cargo Dragon, созданной компанией SpaceX Илона Маска, это 17 полет к МКС.

Предполагается, что грузовой космический корабль в начале июня вернется на Землю, доставив результаты научных экспериментов, проведенных экипажем станции.