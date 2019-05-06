Компания Boeing знала о проблемах самолетов 737 MAX за год до первой авиакатастрофы

Специалисты Boeing выявили в 2017 году проблему с датчиками угла атаки самолетов 737 MAX, но посчитали, что она не повлияет на безопасность, объявила корпорация.

В заявлении отмечается, что компания сообщила об этом авиационным властям США после в октябре 2018 года. После этой катастрофы Boeing подтвердила, что ошибка в программном обеспечении не влияет на безопасность.

Газета The Wall Street Journal сообщила, что после катастрофы в Индонезии компания Boeing дала авиакомпаниям «частичные и противоречивые объяснения» случившегося. После , как отметило издание, корпорация «стала более откровенной».