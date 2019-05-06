Из учебника по истории Крыма уберут главу, возмутившую крымских татар

Руководство Крыма решило изъять из учебника по истории полуострова для десятых классов главу, оскорбившую крымских татар. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на министерство образования республики.

К началу нового учебного года из пособия уберут главу, в которой рассказывалось о крымскотатарского народа. В министерстве объяснили этот шаг желанием предотвратить конфликт на межнациональной почве.

В указанной главе крымские татары представлены как коллаборационисты, активно сотрудничавшие с войсками Германии в годы Великой Отечественной войны. По словам правозащитников, в учебнике утверждалось, что «часть крымских татар встречала немецких оккупантов цветами и вином».

Также в учебнике рассказывается о том, что во время крымские татары якобы получали компенсации за оставленные дома и хозяйство, сообщало издание «Крым.Реалии». Сама депортация подана как «оправданный факт». Останется ли это утверждение в учебнике, пока неизвестно.

Учебник «История Крыма. 10 класс. Учебное пособие для общеобразовательных организаций» в 2018 году выпустило московское издательство «Просвещение». В феврале 2019 года совет крымских татар попросил власти Крыма изъять пособие из всех школьных и публичных библиотек. Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек говорил, что учебник изымут из библиотек.

В министерстве просвещения России сообщили, что пособие не входит в федеральный перечень учебников, то есть не рекомендуется для образовательных программ, имеющих государственную аккредитацию.