Интернет-магазин «Плеер.ру» возобновил работу. Он был закрыт на месяц по решению суда

Интернет-магазин «Плеер.ру», деятельность которого была на месяц приостановлена по решению суда из-за выявленных ФНС нарушений, возобновил работу. Об этом сообщили RNS в колл-центре магазина. Устранены ли все нарушения, выявленные фискальным органом, собеседники издания не уточнили.

На сайте «Плеер.ру» сообщается, что интернет-магазин принимает к оплате только карты «Мир» или наличные деньги, однако в колл-центре RNS сообщили, что оплатить покупку можно и картами других платежных систем. Информацию на сайте, пояснили сотрудники магазина, «еще не обновили».

«Плеер.ру» — крупный интернет-магазин, ежемесячная аудитория которого, по состоянию на начало апреля, составляла шесть миллионов пользователей.

Суд на месяц приостанавливал работу интернет-магазина после того, как ФНС обнаружила, что юридическое лицо «Плеер.ру» не использовало кассовую технику при расчетах на сумму 1,2 миллиона рублей.