Бруней введет мораторий на смертную казнь за однополый секс и супружескую измену

В Брунее введут мораторий на смертную казнь за однополый секс и супружескую измену. Об этом в телеобращении заявил правитель страны султан Хассанал Болкиах, сообщает Reuters.

«В течение более чем двух десятилетий мы де-факто придерживалась моратория на смертную казнь за преступления, предусмотренные общим правом. Мораторий также будет применен к преступлениям, предусмотренных », — заявил султан Брунея.

Основатель правозащитного проекта The Brunei Project Мэтью Вулф в разговоре с Reuters поприветствовал решение Болкиаха, но обратил внимание, что мораторий может быть снят в любой момент. Также он отметил, что штраф, бичевание или тюремный срок за однополый секс в Брунее не отменили.

С 3 апреля в Брунее вступили в силу поправки в уголовный кодекс, основанный на законах шариата. Они ввели смертную казнь через побивание камнями за однополый секс и супружескую измену.

Ряд знаменитостей, среди которых был актер Джордж Клуни, призвали бойкотировать отели в США и Европе, принадлежащие властям Брунея. К бойкоту присоединились несколько крупных компаний, в частности, JPMorgan и Deutsche Bank.

Кроме однополого секса и супружеской измены, смертная казнь в Брунее предусмотрена, например, за умышленное убийство и наркоторговлю. Однако в стране никого не казнили с 1957 года.