В Шереметьево самолет совершил аварийную посадку из-за пожара

В московском аэропорту Шереметьево из-за пожара совершил экстренную посадку самолет, летевший в Мурманск, сообщает «360 Подмосковье».

На видеозаписи из аэропорта видно, что самолет полностью охвачен огнем.

На другой видеозаписи видно, что люди спускаются из самолета по спасательным трапам. Информации о пострадавших пока нет.

Источник «Интерфакса» сообщил, что самолет подал сигнал бедствия после вылета, но не смог приземлиться с первого раза.