При пожаре в самолете в Шереметьево погибли 10 человек

При пожаре в самолете «Аэрофлота», совершившем аварийную посадку в аэропорту Шереметьево, погибли 10 человек. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник.

Телеграм-канал Mash пишет, что в экстренные службы поступила информация о десяти погибших и одном пострадавшем.

СК официально подтверждает гибель одного человека. При этом уголовное дело возбуждено по статье о нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем смерть двух и более человек.

Всего на борту находились, по разным данным, от 72 до 78 человек.

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