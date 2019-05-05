Из сектора Газа за сутки по Израилю выпустили 430 ракет

С территории сектора Газа за сутки по Израилю выпущены 430 ракет, сообщила Армия обороны Израиля.

Обстрелы продолжались в течение ночи на 5 мая, за это время были выпущены 180 ракет. В ответ израильские ВВС атаковали десятки объектов на территории сектора Газа, которые, по данным военных, связаны с ХАМАС.

Как сообщает Haaretz, в результате взаимных ударов погибли один израильтянин и восемь палестинцев.

Обстрелы территории Израиля начались в ночь на 4 мая, после того как израильские военные убили четырех палестинцев. Перед этим снайперы ХАМАС ранили двух военнослужащих.