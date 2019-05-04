Задержанная на «Монстрации» в Махачкале рассказала об угрозах убийством в полиции

Жительница Махачкалы Ольга Москвитина, задержанная 1 мая на «Монстрации», заявила, что полицейские угрожали ей убийством и опубликовали в интернете ее личные данные.

Как рассказала она сама изданию «ОВД-Инфо», ей угрожали из-за того, что она и находится в трансгендерной персоны.

Москвитина не планировала участвовать в «Монстрации», но была задержана в ходе акции за поддержку местной журналистки Светланы Анохиной. Всего за участие в «Монстрации» были задержаны восемь человек, включая двух несовершеннолетних. Все они были доставлены в отдел полиции по Советскому району Махачкалы.

«В отделе надо мной всячески издевались, угрожали, матерились, но не били. Угрожали, что распространят данные для того, чтобы меня убили местные, или сами зарежут и спишут на ваххабитов. Сказали, это для того, чтобы таких существ, как я, не существовало», — рассказала Москвитина.

Позже в одном из пабликов «ВКонтакте» были распространены ее паспортные данные. Москвитина намерена написать заявление о разглашении ее личных данных на полицейских.

Вместе с другими задержанными Москвитина была оштрафована на десять тысяч рублей за нарушение правил проведения митинга (часть 5 статьи 20.2 КоАП).