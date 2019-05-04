Писатель и депутат Сергей Шаргунов стал главным редактором журнала «Юность»

Писатель, журналист, депутат Госдумы Сергей Шаргунов назначен главным редактором журнала «Юность».

«Спасибо редакции, предложившей такое дело и утвердившей меня единогласно», — написал он в своем фейсбуке.

На этой должности Шаргунов сменил Валерия Дударева, который руководил журналом с 2007 года.

Литературно-художественный журнал «Юность» был основан в Москве в 1955 году по инициативе писателя Валентина Катаева, который стал его первым главным редактором.

Сергей Шаргунов в качестве журналиста работал в «Новой газете», «Независимой газете», газете «Завтра», «Русском журнале» и других изданиях. С 2012 года он возглавляет сайт «Свободная пресса».

В 2017 году Шаргунов получил премию «Большая книга» за биографию Валентина Катаева в серии «Жизнь замечательных людей».