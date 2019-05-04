Из монгольской провинции не выпускают 17 россиян из-за карантина по чуме

17 туристов из России не могут покинуть провинцию Баян-Улгий на западе Монголии в связи с введенным там карантином по чуме. Об этом РИА Новости сообщила пресс-атташе российского посольства Ксения Панкова.

Ранее власти Монголии подтвердили смерть супружеской пары, предположительно, от бубонной чумы. По данным The Siberian Times, несмотря на существующий запрет 38-летний мужчина занимался охотой на сурков, которые являются переносчиками чумы. Он вместе с беременной супругой съел мясо пойманного животного. В конце апреля оба скончались. У них остались четверо детей.

В прямом и непрямом контакте с супружеской парой находились 158 человек, в том числе россияне. В связи с введенным карантином до окончания майских праздников была закрыта российско-монгольская граница.

Ожидается, что проверка закончится 6 мая и карантин может быть снят. Россияне, находящиеся на территории провинции, не жаловались на проблемы со здоровьем.