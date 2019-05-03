Власти Индии эвакуировали более миллиона человек из-за сильнейшего за последние 20 лет циклона
Надежный источник
Власти Индии эвакуировали 1,2 миллиона человек, проживающих на побережье Бенгальского залива, из-за циклона «Фани».
В Колкате — крупнейшем городе региона — был закрыт аэропорт, по всей Индии были отменены более 200 поездов.
Циклон достиг территории страны утром 3 мая. Известно о двух погибших, которые были задавлены упавшими деревьями.
«Фани» — сильнейший циклон, достигший Индии за последние 20 лет. Порывы ветра в нем достигают 200 километров в час.