Власти Индии эвакуировали более миллиона человек из-за сильнейшего за последние 20 лет циклона

Власти Индии эвакуировали 1,2 миллиона человек, проживающих на побережье Бенгальского залива, из-за циклона «Фани».

В Колкате — крупнейшем городе региона — был закрыт аэропорт, по всей Индии были отменены более 200 поездов.

Циклон достиг территории страны утром 3 мая. Известно о двух погибших, которые были задавлены упавшими деревьями.

«Фани» — сильнейший циклон, достигший Индии за последние 20 лет. Порывы ветра в нем достигают 200 километров в час.