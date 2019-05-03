В Магасе запретили передвижные цирки из-за плохих условий содержания животных
Надежный источник
Мэр Магаса Беслан Цечоев запретил размещать в городе передвижные цирки из-за плохих условий содержания животных в них. Об этом сообщат ТАСС.
Как уточнил мэр, такое решение было принято после изучения заявки одного из передвижных цирков, который должен был открыться в городе 6 мая.
Мэрия Магаса также запланировала проведение акции, признанной популяризировать гуманное отношение к животным.
"Животные - это не развлечения, не бездушные игрушки, они живые существа, которые должны жить в естественной среде обитания, а не в неволе", - сказал Цечоев.