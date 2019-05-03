В Магасе запретили передвижные цирки из-за плохих условий содержания животных

Мэр Магаса Беслан Цечоев запретил размещать в городе передвижные цирки из-за плохих условий содержания животных в них. Об этом сообщат ТАСС.

Как уточнил мэр, такое решение было принято после изучения заявки одного из передвижных цирков, который должен был открыться в городе 6 мая.

Мэрия Магаса также запланировала проведение акции, признанной популяризировать гуманное отношение к животным.