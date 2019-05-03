Умер актер Питер Мейхью, сыгравший Чубакку в «Звездных войнах»

Умер актер Питер Мейхью, который исполнял роль вуки Чубакки в «Звездных войнах». Семья Мейхью написала в его твиттере, что актер умер вечером 30 апреля. Питеру Мейхью было 74 года.

Мейхью сыграл Чубакку в оригинальной трилогии — с четвертого по шестой эпизоды «Звездных войн». В 2005 году он снова исполнил роль вуки в «Мести Ситхов».

В «Пробуждении силы» (2015) 71-летний Мейхью играл Чубакку вместе с дублером Йонасом Суотамо, который целиком взял на себя эту роль в следующем эпизоде «Последние джедаи» (2017). Мейхью сохранил за собой должность консультанта по Чубакке.