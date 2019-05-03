Основателю LinguaLeo предъявили обвинения в убийстве сестры

Следственный комитет предъявил обвинение основателю приложения для изучения английского языка LinguaLeo Айнуру Абдулнасырову обвинения в убийстве родной сестры.

Как сообщается на сайте СК, инцидент произошел 2 мая. Обвиняемый во время ссоры с сестрой несколько раз ударил ее ножом; от полученных ранений она умерла. В сообщении СК не названо его имя, но агентству ТАСС в ведомстве подтвердили, что речь идет об Абдулнасырове.

Мужчина уже признался в содеянном, сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

LinguaLeo — одно из наиболее популярных приложений в мире для изучения английского языка. По подсчетам создателей, им пользуются 18 миллионов человек.