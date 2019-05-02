В Иркутске произошел пожар в торговом центре. Эвакуированы две тысячи человек

В Иркутске около 12:00 по местному времени (07:00 по Москве) произошел пожар в торговом центре «Сильвер Молл», расположенном на улице Сергеева.

Из здания, сообщает региональное управление МЧС России, были эвакуированы около двух тысяч посетителей.

Площадь пожара составила 20 квадратных метров, огонь повредил кровлю здания. В тушении пожара были задействованы 17 единиц техники и 52 человека.

К 09:00 по Москве пожар был ликвидирован. Пострадавших нет. Причины возгорания выясняются.

МЧС после пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», в результате которого погибли 60 человек, включая детей, провело массовые проверки пожарной безопасности в местах массового пребывания людей. По итогам проверок было выявлено около 280 тысяч нарушений, почти треть российских торговых центров временно закрыли.