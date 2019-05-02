США впервые применили новый истребитель F-35 в бою

Истребитель F-35, поступивший на вооружение ВВС США в 2016 году, впервые принял участие в боевых действиях.

Как сообщило командование ВВС, F-35 нанес удары по тоннелям, используемым боевиками, на северо-востоке Ирака.

Первое применение нового истребителя в бою было успешным, объявило командование американских Военно-воздушных сил, не став пока раскрывать подробности.

В день, когда стало известно о первом бое F-35, группа отставных высокопоставленных офицеров направила открытое письмо в Конгресс с просьбой не урезать финансирование программы этих истребителей. Подписи под письмом поставили 128 генералов и адмиралов в отставке.

Разработка F-35 — многофункциональных истребителей пятого поколения — была начата в конце 1990-х годов. Первый полет F-35 совершил в 2000 году. ВВС США получили первую партию таких истребителей в 2016 году.

F-35 неоднократно критиковали за высокую стоимость создания, производства и эксплуатации. По предварительным оценкам, F-35 обойдутся американскому бюджету почти в 1 триллион долларов. Всего США планируют закупить более 2,4 тысячи таких самолетов. Президент США Дональд Трамп ранее высказывался за сокращение закупок F-35.

F-35 уже стоит на вооружении у Армии обороны Израиля, которая впервые применила эти самолеты в бою в 2018 году.