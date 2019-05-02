Российские пользователи Last.fm пожаловались на блокировку сервиса

Некоторые пользователи сервиса Last.fm в России столкнулись с блокировкой доступа к сервису.

Как написал один из пользователей твитера, его провайдер «Дом.ру» сообщил, что доступ к сервису ограничен на основании федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» от 2006 года.

Служба поддержки Last.fm подтвердила, что получила от российских пользователей сообщения о блокировке доступа к сервису и «разбирается в ситуации».

По данным сервиса «Антизапрет.инфо», который отслеживает заблокированные Роскомнадзором ресурсы, доступ к Last.fm ограничен из-за песни Тимура Муцураева «Рай под тенью сабель» 1997 года.

Несмотря на то, что речь идет о блокировке одной страницы, но не доменного имени, главная страница Last.fm по состоянию на 16:30 мск 2 мая также была недоступна. Вероятной причиной этого может быть использование Last.fm безопасного протокола https, из-за чего провайдеры не могут ограничить доступ к отдельным страницам.

РБК запросило комментарии у Роскомнадзора и крупнейших провайдеров, однако пока ответ издание не получило.

Ранее доступ к Last.fm в России уже частично ограничивался, например, в 2015 году из-за распространения одной из песен группы «Психея».