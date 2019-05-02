Дрейк получил 12 наград Billboard Music Awards

Рэпер Дрейк победил в 12 номинациях музыкальной премии Billboard Music Awards, церемония вручения которой состоялась в Лос-Анджелесе. Дрейк, в частности, получил главную награду — «лучший музыкант».

Всего у Дрейка теперь 27 наград Billboard Music Awards, полученных в разные годы, что делает его абсолютным рекордсменом этой премии.

Также 12 наград на церемонии вручения Billboard Music Awards — 2019 получила певица Карди Би. Среди других победителей была южнокорейская BTS, получившая награды как лучшая группа и самые популярные в соцсетях музыканты.

Billboard Music Awards — ежегодная музыкальная премия, вручаемая одноименным изданием. Церемония вручения премии (с перерывом) проводится с 1990 года.