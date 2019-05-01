Вратарь «Порту» Икер Касильяс перенес инфаркт на тренировке

Голкипер португальского клуба «Порту» 37-летний Икер Касильяс перенес острый инфаркт миокарда во время тренировки 1 мая. Эту информацию подтвердила пресс-служба «Порту».

Касильяс был госпитализирован. Сейчас его жизни ничего не угрожает, сообщает пресс-служба. По информации португальского издания A Bola, вратарь не выйдет на поле до конца сезона.

Касильяс перешел в «Порту» в 2015 году и выиграл с ним чемпионат Португалии и Суперкубок страны. До этого Касильяс играл в «Реале», воспитанником которого является. В составе мадридского клуба он пять раз побеждал в чемпионате Испании и трижды выигрывал в Лиге чемпионов. С 2000 по 2016 год Касильяс также играл за сборную Испании.