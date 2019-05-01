В Петербурге задержали больше 60 участников первомайских шествий. По всей стране задержано больше 100 человек

Обновлено. Шестерых феминисток, которых задержали в Петербурге, отпустили из отделения полиции, сообщила «МБХ медиа» одна из задержанных Полина Круглова. Всего, по последним данным «ОВД-Инфо» в Петербурге задержаны 66 человек, по всей стране — больше 100.

В Петербурге задержаны 32 активиста и участника первомайских шествий, сообщает «ОВД-Инфо».

Первомайская демонстрация в Петербурге. ОМОН пошёл на толпу Fontanka Ru

Первые 10 человек были задержаны еще до начала демонстраций. Среди них активист Павел Чупрунов, участник «бессрочного протеста» Роман Самойлов, активисты «Весны» Светлана Уткина и Валентин Хорошенин, а также шесть феминисток.

Еще более 15 человек были задержаны во время первомайских шествий. Среди них был депутат заксобрания Петербурга Максим Резник. Позже он сообщил в твиттере, что его отпустили.

По информации «ОВД-Инфо», еще более 40 человек были задержаны в других городах России — Петропавловске-Камчатском, Томске, Курске, Новосибирске, Махачкале и Сыктывкаре. Это активисты, участники одиночных пикетов, а также организаторы и участники «Монстраций».