В Петербурге задержали 10 активистов перед первомайской демонстрацией

В Санкт-Петербурге перед первомайской демонстрацией задержали 10 активистов, сообщает «ОВД-Инфо».

Среди задержанных активист Павел Чупрунов, участник «бессрочного протеста» Роман Самойлов, активисты «Весны» Светлана Уткина и Валентин Хорошенин, а также шесть феминисток: Светлана Нартахова, Дара Щукина, Анна Цымбал, Анита Парри, Полина Круглова и Юлия Карпухина.

Причина задержания Самойлова неизвестна. «Медиазона» пишет, что он собирался участвовать в согласованном шествии «Свободному Петербургу — свободные выборы!». Хорошенина могли задержать из-за баннера, который у него был. Чупрунову заявили, что он задержан, потому что снимал на видео задержание Хорошенина.

Феминисток задержали около пространства «Ребра Евы». По информации телеграм-канала «Помощь задержанным СПб», им заявили, что они задержаны для проверки. До этого в качестве причины задержания называли «какие-то акции 8 марта» и сообщение о готовящейся провокации.

Задержания прошли также в Петропавловске-Камчатском, Томске и Курске. Всего были задержаны 34 человека, большинство из них уже отпустили, сообщает «ОВД-Инфо».