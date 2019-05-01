Конституционный суд Чехии не увидел дискриминации в отказе отеля заселять россиян, которые одобряют присоединение Крыма

Конституционный суд Чехии не нашел дискриминации в решении администрации отеля Brioni в городе Острава заселять только тех граждан России, которые письменно подтвердят свое несогласие с присоединением Крыма к РФ. О решении суда сообщает чешское издание Echo24.

Новые правила для россиян начали действовать в отеле Brioni с марта 2014 года. Информация о них была размещена на входе в отель и на его сайте. Чешская торговая инспекция сочла, что отель нарушил запрет на дискриминацию, и оштрафовала его на 50 тысяч крон. После рассмотрения жалоб отеля в судах штраф был снижен до пяти тысяч крон. Администрация Brioni попробовала оспорить это решение в Верховном административном суде, но безрезультатно.

Однако Конституционный суд счел жалобу отеля обоснованной и отменил штраф. Суд отметил, что гражданство не является запрещенным дискриминационным основанием, в отличие от расы, пола и национальности. Также суд указал, что позиция администрации отеля совпадает с официальной позицией Чехии и Евросоюза, которые не признают Крым российской территорией. Среди других аргументов в защиту отеля было названо то, что администрация заранее предупредила клиентов об ограничениях.

Как отмечает Echo24, Конституционный суд Чехии в своем решении упомянул одного из персонажей пьесы Карела Чапека «Белая болезнь», отказавшегося давать свое лекарство людям, которые могли остановить войну, но не сделали этого. Эта отсылка была ответом на цитату, приведенную в решении Верховного административного суда. Она принадлежала трактирщику из романа Ярослава Гашека «Похождения бравого солдата Швейка» и звучала так: «Посетитель как посетитель, хоть бы и турок».

Крым вошел в состав России в марте 2014 года по итогам референдума. Согласно его официальным результатам, 97% проголосовавших поддержали присоединение полуострова к РФ. США, Евросоюз и другие страны не признали итоги референдума и ввели против России санкции.