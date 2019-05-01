«Интерфакс»: депутат-единоросс из Ингушетии оштрафован на 200 тысяч рублей за похищение невесты

Один из депутатов Народного собрания Ингушетии похитил местную жительницу, чтобы жениться на ней, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

«Умыкание женщины произошло в Малгобекском районе Ингушетии. Украв женщину, депутат шестого созыва, член фракции „Единая Россия“ в Народном собрании республики решил на ней жениться. По предварительной информации, похищенная ранее занимала должность главного врача Малгобекской центральной районной больницы», — сказал собеседник агентства.

По его словам, ситуация уже урегулирована. Свадьба запланирована на ближайшее воскресенье. Однако депутату придется заплатить штраф в 200 тысяч рублей в пользу малоимущих в центральной мечети, а его пособникам — по 100 тысяч рублей.

Решение штрафовать молодых людей за похищение девушек для вступления в брак духовные лидеры Ингушетии приняли в 2013 году. Четыре года спустя в Госдуму был внесен законопроект, который предусматривает до трех лет лишения свободы за такие действия. Его отклонили как противоречащий Конституции.