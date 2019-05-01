Бегунья из ЮАР Кастер Семеня проиграла судебный спор о допуске к соревнованиям спортсменок с повышенным тестостероном

Спортивный арбитражный суд отклонил апелляцию южноафриканской бегуньи Кастер Семени к Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF). Спортсменка добивалась отмены новых правил IAAF, которые не допускают к женским соревнованиям легкоатлеток с повышенным уровнем тестостерона.

Суд пришел к выводу, что правила носят дискриминационный характер, но эта дискриминация «является необходимым, разумным и соразмерным средством достижения цели IAAF по сохранению целостности женской атлетики».

После оглашения решения суда IAAF объявила, что новые правила вступят в силу 8 мая.

Семеня требовала признать незаконными ограничения, которые IAAF ввела в апреле 2018 года. Согласно им, спортсменки с должны снижать его с помощью лекарств, иначе они будут допущены только к мужским соревнованиям. Речь шла, в частности, о соревнованиях по бегу на дистанции от 400 метров до одной мили. Правила должны были вступить в силу с 1 ноября 2018 года, но из-за иска Семени их введение отложили.

Кастер Семеня в 2009 году выиграла чемпионат мира по бегу на 800 метров, после чего IAAF вынудила спортсменку пройти проверку на определение пола. Результаты исследований не обнародовали. В течение нескольких лет Семене пришлось принимать гормональные препараты. Тем не менее, с тех пор бегунья выиграла два золота на Олимпиадах 2012 и 2016 годов и стала чемпионкой мира в беге на 800 метров в 2017 году.

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