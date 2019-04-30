Министр экономики Дагестана задержан по делу о хищении более 20 миллионов рублей

В Махачкале задержан министр экономики и территориального развития Дагестана Осман Хазбулатов, сообщают источники «Интерфакса» и ТАСС.

Чиновника сняли с самолета, когда он пытался покинуть республику. Хазбулатов задержан на двое суток в рамках расследования уголовного дела, суть которого пока неизвестна.

По месту работы и проживания министра ведут обыски оперативники регионального отдела МВД экономической безопасности и противодействия коррупции.

Минэкономики Дагестана подтверждает проведение обысков, но отмечает, что ведомство работает в обычном режиме.

Обновлено. Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк заявила «Интерфаксу», что Хазбулатов задержан в рамках дела о хищении более 20 миллионов рублей при исполнении госконтрактов на оснащение многофункциональных центров Дагестана. Следствие ведется по статье «мошенничество».