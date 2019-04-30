Умер режиссер Джон Синглтон

В Лос-Анджелесе на 52-м году жизни умер кинорежиссер Джон Синглтон, сообщает Variety.

17 апреля он перенес инсульт и был экстренно госпитализирован в больницу Седарс-Синай. 29 апреля родственники приняли решение отключить его от систем жизнеобеспечения.

«Джон мирно скончался в окружении своей семьи и друзей… Мы еще раз хотим поблагодарить всех поклонников Джона, друзей и коллег за любовь и поддержку, которую они оказали ему в это тяжелое время», — говорится в заявлении семьи режиссера.

Джон Синглтон дебютировал в кино в 1991 году с фильмом «Ребята по соседству», в котором сыграли Айс Кьюб, Куба Гудинг младший и Лоуренс Фишберн. За эту картину Синглтон, которому тогда было 24 года, был номинирован на «Оскар». Он стал самым молодым в истории режиссером-номинантом премии, а также первым афроамериканцем, претендовавшим на эту награду. Кроме того, Синглтон известен по фильмам «Шафт», «Малыш», «Двойной форсаж» и другим.