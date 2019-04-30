Российские ритейлеры предложили ввести единый сбор на покупки в зарубежных интернет-магазинах

Ассоциация компаний интернет-торговли ( ) предложила заменить действующие пошлины на покупки в зарубежных интернет-магазинах на единый сбор в размере 15% вне зависимости от стоимости товара.

Как сообщает «Коммерсант», АКИТ направила соответствующее письмо в российское правительство. Ассоциация предложила исключить товары из иностранных интернет-магазинов из категории товаров для личного пользования.

В объединении считают, что введение единого сбора уравняет российские и зарубежные магазины, поскольку иностранные ритейлеры не платят НДС и таможенную пошлину и не обязаны сертифицировать товары.

В Минкомсвязи сообщили, что перенаправили предложения АКИТ в Аналитический центр при правительстве, Институт Гайдара и «Почту России».

С 1 января 2019 года пошлиной облагают покупки в зарубежных интернет-магазинах, если их общая стоимость в месяц превышает 500 евро или общий вес больше 31 килограмма. В этом случае покупатель должен заплатить 30% от стоимости товара, превышающей норму в 500 евро, или не менее четырех евро за каждый килограмм в случае перевеса.

В 2020 году порог беспошлинного ввоза интернет-покупок снизят до 200 евро. Также обсуждается уменьшение порога до 100 евро. В июне 2018 года ФТС предложила облагать пошлиной покупки любой стоимости в иностранных интернет-магазинах.