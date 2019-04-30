Приставы опечатали здание театра «У Никитских ворот»

Служба судебных приставов опечатала здание театра «У Никитских ворот» в Москве из-за нарушений требований пожарной безопасности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

По решению суда, деятельность театра приостановлена на 90 суток, отмечает агентство. Пресненский суд Москвы вынес такое решение 25 апреля, признав театр виновным в требований пожарной безопасности.

В театре сообщили, что «по техническим причинам» отменили спектакль «Братишки», заявленный в репертуаре на 30 апреля.

Театр «У Никитских ворот» в 1982 году основал Марк Розовский, который более 30 лет остается его художественным руководителем.

Обновлено. «Судебные приставы опечатали здание театра из-за того, что не были выполнены пожарные предписания: возникли проблемы с подключением воды. В ближайшие дни идут праздники, на которые у нас и так были запланированы выходные. После праздников мы постараемся приложить все усилия, чтобы решить эту проблему», — заявила директор театра «У Никитских ворот» Татьяна Ревзина.