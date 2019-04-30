Подростка, напавшего на одноклассников в Стерлитамаке, отправили на принудительное лечение

Суд в Башкирии отправил на принудительное лечение 18-летнего жителя Стерлитамака, напавшего на одноклассников в школе, сообщает Следственный комитет.

Подросток обвинялся в покушении на убийство и умышленном уничтожении имущества. 18 апреля 2018 года он ранил канцелярским ножом одноклассницу и учительницу на уроке информатики, а затем поджег кабинет и пытался покончить с собой. Одна из учениц, спасаясь от пожара, выпрыгнула из окна второго этажа, получив травмы средней тяжести.

Как установила комиссия судебно-психиатрических экспертов, при подготовке нападения у подростка «развилось временное психическое расстройство, которое лишило его способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими».

Виновного в нападении поместят в психиатрическую больницу сроком до одного года.

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