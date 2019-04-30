На российском судне «Василий Головнин» погибли два моряка

Два члена экипажа российского дизель-электрохода «Василий Головнин» погибли во время перехода судна из антарктической экспедиции в порт Кейптаун, сообщает «Интерфакс».

Погибшие — матрос 1988 года рождения и токарь 1972 года рождения. Их имена не называются. Они работали в филиале ПАО «Дальневосточное морское пароходство».

Представитель федерации профсоюзов Приморского края заявил РИА Новости, что моряки погибли «при странных обстоятельствах, необходимо их выяснить». По данным «Комсомольской правды», предварительная причина смерти — отравление метанолом.

Транспортная группа FESCO, которой принадлежит судно, ведет расследование происшествия.