Михаила Бабича отзовут с должности посла России в Белорусии
Посол России в Белоруссии будет отозван со своей должности. Об этом сообщают источники «Коммерсанта» и «Интерфакса».
По их данным, соответствующий указ будет подписан Владимиром Путиным в ближайшее время.
Собеседники «Коммерсанта» говорят, что грядущая отставка Бабича стала результатом неоднократных просьб Александра Лукашенко президенту России.
Последняя беседа, отмечает собеседник "Ъ", состоялась в Пекине, где Александр Лукашенко заверил российского коллегу в том, что готов начать давно обсуждаемую интеграцию, но снова попросил отозвать посла Бабича. "Путин согласился, дал Лукашенко год, пообещав не вмешиваться во внутреннюю белорусскую повестку",— утверждает источник "Ъ".
Михаил Бабич был назначен послом в Минске 24 августа 2018 года. До этого он занимал должность полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе.
В 2016 году Бабича планировали назначить российским послом в Киеве, но Украина отказалась принять его.