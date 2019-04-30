Михаила Бабича отзовут с должности посла России в Белорусии

Посол России в Белоруссии будет отозван со своей должности. Об этом сообщают источники «Коммерсанта» и «Интерфакса».

По их данным, соответствующий указ будет подписан Владимиром Путиным в ближайшее время.

Собеседники «Коммерсанта» говорят, что грядущая отставка Бабича стала результатом неоднократных просьб Александра Лукашенко президенту России.

Михаил Бабич был назначен послом в Минске 24 августа 2018 года. До этого он занимал должность полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе.

В 2016 году Бабича планировали назначить российским послом в Киеве, но Украина отказалась принять его.