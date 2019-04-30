Марк Цукерберг представил новый дизайн Facebook

Основатель Facebook Марк Цукерберг представил редизайн сайта соцсети и приложений на ежегодной конференции для разработчиков F8.

В новой версии основной акцент с новостной ленты будет смещен на сторис, сообщества и события.

Facebook также значительно переработает цветовую составляющую: синего цвета в оформлении станет намного меньше, а белого — больше.

В приложениях для Android и iOS некоторые обновления появятся сразу, веб-версия сайта будет обновлена в ближайшие месяцы.