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ЕСПЧ признал блокировку призывов на несогласованные митинги во «ВКонтакте» нарушением свободы слова

Европейский суд по правам человека
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Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) удовлетворил жалобу гражданского активиста Григория Каблиса, чью страницу во «ВКонтакте» заблокировали из-за записи о несогласованном митинге.

В решении ЕСПЧ сказано, что Россия должна выплатить Каблису компенсацию в размере 12,5 тысячи евро, а также возместить судебные издержки в размере 2,5 тысячи евро.

Суд признал, что блокировка аккаунта «ВКонтакте» из-за призывов на митинг нарушает свободу слова. ЕСПЧ решил, что блокировка страницы активиста, а также отказ российских судов отменить это решение нарушают несколько статей Конвенции о защите прав человека: «Свобода собраний и объединений», «Право на эффективное средство правовой защиты» и «Свобода выражения мнения».

Григорий Каблис в сентябре 2015 года опубликовал во «ВКонтакте» запись, в которой призвал жителей Сыктывкара собраться, чтобы обсудить задержание главы Коми Вячеслава Гайзера. Власти отказали активисту в проведении пикета на площади в центре города. После этого прокуратура добилась блокировки страницы Каблиса во «ВКонтакте» за призывы к участию в несогласованном мероприятии.