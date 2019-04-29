В Белоруссии за взятки задержан бывший глава охраны Лукашенко. Его называли одним из самых влиятельных людей страны

В Белоруссии заведено уголовное дело на Андрея Втюрина, заместителя госсекретаря Совета безопасности и бывшего начальника охраны президента Александра Лукашенко.

Как пишет издание «Наша нива», Втюрина неделю назад задержали сотрудники КГБ. Его подозревают в получении взятки в размере 150 тысяч долларов.

Втюрин работал в службе безопасности Лукашенко с 1995 года, а с 2007 по 2014 год возглавлял ее. После этого он перешел на работу в Совет безопасности страны.

Белорусские СМИ называли Втюрина одним из самых влиятельных людей страны.