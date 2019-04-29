Уволен глава Гуантанамо

Контр-адмирал военно-морских сил США Джон Ринг, возглавляющий военную базу Гуантанамо, освобожден от занимаемой должности.

Как сообщает CNN со ссылкой на Пентагон, причиной увольнения называется «потеря уверенности в его способности командовать». Ринг был отстранен по итогам расследования, которое началось в марте. Его подробности не разглашаются.

Временно исполняющим обязанности главы базы назначен заместитель Ринга, бригадный генерал Джон Хасси.

На военно-морской базе Гуантанамо, которую США арендуют у Кубы, с 2002 года находится одноименная тюрьма для подозреваемых в терроризме. В настоящее время в ней находятся 40 заключенных.